Залишилось троє дітей: у мережі показали фото одного із загиблих українських захисників (фото)

Загиблий Анон Сидоров служив у 30 ОМБр/Фото: колаж: "Сьогодні"

19 лютого на Донбасі російські бойовики вбили українського захисника Антона Сидорова. У військового залишилось троє дітей. У мережі опублікували фото чоловіка.

Фото військового у Facebook опублікувала волонтерка Наталія Юсупова.

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Під час обстрілу бойовиків на сході України загинули 2 військових, ще 4 було поранено. Одним із загиблих був український розвідник, капітан Антон Сидоров. Він служив у 30 ОМБр.

"Я вам не можу передати наскільки ця людина була благородною, чесною і вихованою. Душа болить. Еліта нації віддає життя у найважчий для країни час", — написала у Facebook волонтерка Наталія Юсупова.

У Сидорова залишилися три доньки – десяти, шести та одного року. Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне з життям.

Загиблий захисник України Антон Сидоров/Фото: Facebook/Наталія Юсупова

Загострення на Донбасі

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