Зупинилося серце: у Харкові з лікарні виписали учасника смертельної ДТП із мажором

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
20-річного Михайла Баранова, який у момент смертельної аварії у Харковізнаходився на задньому сидінні Infinity, виписали з міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Про це повідомила сестра постраждалого Марія Кожокіна, пише Newsroom.
Зупинилося серце
"Мішу вчора виписали, він знаходиться вдома. Відчуває себе краще, проте його чекає ще реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", – розповіла Марія.
Сім'я хоче провести хлопцеві додаткове обстеження.
Не пам'ятає аварію
Михайло Баранов провів у лікарні 21 день. За словами сестри, до її брата та його друга приходили слідчі. Хлопці не пам'ятають день аварії. Телефон Михайла зник із місця ДТП, його досі не знайшли.
На лікування хлопця сім'я витратила понад 7 тисяч доларів. Усі гроші вони платили неофіційно. Через це Марія сумнівається, що у винуватця аварії вдасться відсудити компенсацію за лікування.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та лається на поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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