Залишайтеся в укритті! Окупанти обстрілюють Харків – вибухи по всьому місту

У Харкові помітили винищувачі окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Харків уночі 5 березня почали обстрілювати російські окупанти. Вибухи чули у всіх районах міста. Місцевих жителів закликають не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон.

Про серію вибухів повідомили у місцевих Telegram-каналах.

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Місцеві жителі розповідають, що гримить в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина. У небі помітні спалахи від вибухів.

Також, зі слів очевидців, окупанти бомбардують селище Солоницівка Дергачівського району. Там літають винищувачі, вже нібито було три вибухи.

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Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ намагаються обійти Харків і рухатися у південно-західному напрямку.

Ситуація в Україні 5 березня

ЗСУ у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їх танки.

"ЗСУ витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не лише дають відсіч, а й уже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю посівши позиції державного кордону", – сказав голова ХОДА.

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Тим часом у Волинській області затримали десантника із Білорусі. Він заявив, що нібито не хоче воювати проти України і взагалі прийшов здаватися. Десантник уже розповідає про позиції та кількість військ на кордоні.

Крім того, українська розвідка опублікувала список білоруських льотчиків, які брали участь в атаках на Україну. Імена цих людей можна переглянути за посиланням.