"Залишаюся у Харкові до перемоги". Під обстрілами загинула талановита студентка

У Харкові загинула 21-річна дівчина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові під обстрілом російського окупанта загинула Юлія Здановська.

Про це повідомляє Київський національний університет ім. Тараса Шевченка в Facebook.

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У 2017 році вона у складі команди від України перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат із 44 країн, обійшовши росіянок! Вона навчалася у КНУ ім. Шевченка.

"Останнє повідомлення від Юлі в Телеграмі було: "Дякую, але я залишаюся в Харкові до перемоги". Вона залишалася зі своїм містом і людьми у найскладніший момент. Безстрашна Юля, якій був лише 21 рік. Росія вбиває наших найкращих людей. Ми не пробачимо ніколи", – написали у повідомленні.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київської області у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили цілі окупантів:

Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.

Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.

Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.

Скупчення наших громадян для використання їх як заручників та живого щита.

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