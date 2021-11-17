Обережно, можливі ДТП! У Львові значно погіршиться погода

На Львівщині погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові синоптики попередили про туман видимістю 200-500 м з 17 по 18 листопада. Також на окремих ділянках доріг може утворитися ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Реклама

Водіям потрібно бути обережними

У міськраді нагадали, що в таку погоду під час керування машиною в тумані радять суттєво знизити швидкість руху та обирати швидкісний режим, який би забезпечував своєчасне гальмування.

Також слід уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.

Необхідно тримати безпечну дистанцію з автомобілями та за наявності протитуманних фар – включити їх разом із ближнім світлом.

Реклама

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

Раніше ми писали: