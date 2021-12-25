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Від удару відкинуло на "зустрічку": у Миколаєві в ДТП із вантажівкою загинули двоє людей

Юлія Гаврилюк
25 грудня, 12:46
Внаслідок пригоди водій та 46-річний пасажир Mazda померли на місці

Слідчі встановлюють обставини ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе сталася ДТП. Автомобіль Mazda зіткнувся з вантажівкою DAF та виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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24 грудня близько 23:55 34-річний водій автомобіля Mazda зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою DAF, після чого легковик виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN під керуванням 37-річного водія.

Внаслідок аварії водій та 46-річний пасажир Mazda від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще одного 47-річного пасажира легкового авто госпіталізували.

Що кажуть у поліції

Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

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Найпоширеніші причини аварій

  • Перевищення безпечної швидкості;
  • Порушення правил проїзду перехресть;
  • Порушення правил маневрування;
  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • Недотримання дистанції;
  • Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
  • Виїзд на зустрічну смугу;
  • Перехід у невстановленому місці;
  • Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
  • Невиконання вимог сигналів регулювання.

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