Батько та двоє дітей згоріли живцем: у Донецькій області спалахнула пожежа в будинку

У пожежі вижила лише одна жінка/Колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області спалахнула пожежа в будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік та двоє дітей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі трагедії

Вогонь спалахнув у будинку в місті Покровськ. Живцем згорли чоловік та двоє малолітніх дітей. Загиблій дівчинці було лише 2 рочки, а хлопчику — 12. Вижила у пожежі їхня мати. Вона з обпеченими обличчям і руками у лікарні. Вигоріло усе вщент. За попередніми даними, пожежа сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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