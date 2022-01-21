Відмовилася від COVID-щеплення. Одеський суд повернув роботу відстороненій співробітниці вузу

Суд визнав незаконним усунення від роботи не щепленого від COVID-19 співробітника / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі суд поновив на роботі співробітницю Національного університету "Одеська політехніка", яку усунули через відмову від щеплення проти коронавірусу.

Рішення опублікували у судовому реєстрі.

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До суду звернулася Марія Т., спеціаліст відділу маркетингу та інноваційної політики в університеті. У листопаді від жінки вимагали довідку про вакцинацію від COVID-19, але вона не надала документ. Незабаром керівники підписали наказ про її усунення.

Жінка вважає указ незаконним та звернулася до суду з проханням скасувати його та відновити її на роботі. Суддя вивчив матеріали справи та підтримав позивача.

13 січня співробітницю університету відновили на роботі, а наказ про її звільнення вважали незаконним. ВНЗ було п'ять днів на апеляцію цього рішення.

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Чому усунення визнали незаконним?

У суді пояснили, що згідно із законом, до обов'язкових щеплень належать щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця та туберкульозу.

Вакцинація від коронавірусу до цього списку не входить, відповідно відмова від щеплення COVID не може бути приводом для усунення.

Для кого обов'язкове щеплення?

9 грудня МОЗ розширило список професій, для яких обов'язкове щеплення від коронавірусу. Невакцинованих працівників усуватимуть від виконання обов'язків.

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Кому потрібна вакцинація: