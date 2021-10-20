Відмовилася від вакцинації. На Львівщині померла багатодітна мати, її двічі реанімували

На Львівщині від коронавірусу померла багатодітна мати / Фото: Колаж: Сьогодні

У львівській лікарні померла багатодітна мати, яка була категорично проти COVID-вакцинації.

Про це розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець, передає УНІАН.

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У жінки залишилося троє дітей. Наймолодшій дитині – всього рік. Крім неї, ще троє членів родини, в тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест.

"Стан жінки від самого початку був критично тяжким. Вона в нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували. Уся родина – категоричні противники вакцинації, налаштовані агресивно і на контакт ні з ким не йдуть", – повідомила Матолінець.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.

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Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 207 903 особам, з них отримали одну дозу – 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

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