Відмовили нирки та селезінка: у Львові врятували пацієнта з рідким ускладненням від COVID-19

У Львові врятували чоловіка від ускладнення після коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові врятували чоловіка, у якого виявили рідкісне ускладнення після коронавірусу. Пацієнта турбували раптові гострі болі у животі.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

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Деталі

68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу. Але йому не давав спокій раптовий гострий біль у животі. КТ показало – його стан свідчив про поступове відмирання частинок одразу трьох органів – нирок та селезінки.

Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

Чому такі випадки трапляються?

COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій.

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На щастя, на момент встановлення діагнозу фахівцям вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням. За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводяться пацієнту.

Зараз розвиток ускладнення призупинено. Після двох тижнів лікування Володимира виписано додому. Проте чоловік і надалі перебуватиме на спостереженні у спеціалістів.

Нагадаємо, останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, призводячи до ускладнень. А саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.

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68-річного Володимира врятували лікарі. Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова

У Львові лікарі врятували жінку з рідкісною вагітністю

У Львові лікарі врятували жінку, у якої виявили рідкісну яєчникову вагітність. За словами медиків, вони побачили таке вперше. Про це повідомила завідувачка гінекологічного відділення лікарні Людмила Ткачук.

Як розповіла Ткачук, рідкісний випадок вагітності яєчників виявили під час проведення УЗД, після чого жінку відразу направили до клінічної лікарні на залізничному транспорті.