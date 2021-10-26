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Відмовляються ходити на навчання: у Харкові студенти оголосили страйк

Софія Ковнір
26 жовтня, 13:00
За їхніми словами, серед викладачів багато хворих, а керівництво про це замовчує

Студенти ХПІ оголосили страйк. Фото: колаж "Сьогодні"

Харківський політехнічний інститут оголосив страйк. Вже з 29 жовтня студенти заявили, що припиняють відвідувати очне навчання.

Про це сказано в Telegram-каналі "Студенти ХПІ".

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Відмовляються ходити до інституту через хворих викладачів

За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво про це замовчує. Незважаючи на те, що багато навчальних закладів Харкова вже пішли на дистанційне навчання, очне відділення ХПІ продовжує працювати.

Вимоги студентів

  • Дотримання рекомендацій МОН, зокрема переходу навчання на дистанційне
  • Перехід невакцинованих викладачів на дистанційну форму із збереженням зарплати замість звільнення

Студенти наголосили, що не мають наміру припиняти навчальний процес, а лише перевести їх на дистанційне навчання із збереженням виплат та здоров'я.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 чоловік більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

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Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.

По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61 027 (34540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27542).

Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.

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