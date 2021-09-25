Відкрили вогонь з заборонених мінометів: на Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ

На Донбасі знову стріляли бойовики / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один з українських бійців отримав поранення.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
"В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.
Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.
"Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", – пишуть в штабі.
Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. З його слів, експерти називають кілька причин такої ескалації.
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