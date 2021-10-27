Звідки у підлітка люксове авто? Нові подробиці "мажорної" ДТП у Харкові

Смертельна ДТП у Харкові

Ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася смертельна ДТП. Уламки розбитих авто досі лежать на газоні.

Сайт "Сьогодні" розповідає нові подробиці смертельної ДТП.

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Рух проспектом після запаморочливого автотрощі відновили лише за вісім годин. Водій "Шевроле" загинув на місці. 3 пасажирів "Інфініті" забрали до лікарні – вони у реанімації. Загроз життя немає.

"Постраждав юнак 19 років, закрита черепно-мозкова травма, вивих лівого плеча, забиті місця тулуба. Дівчина 16 років: закритий перелом лівого стегна. Юнак 19 років – це третій пасажир. Теж – черепно-мозкова травма", – розповіла заступник мера Харкова. з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан.

16-річна Ліза, яка їхала у скандальній "Інфініті", зараз просить грошей на лікування. Бо ніхто із сім'ї винуватця ДТП допомоги не пропонував. У 16-річного водія – жодних значних травм, його оглянули та передали поліції. Попередньо – був тверезий. Але за кермом ганяє вже не вперше.

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"Потім мені почав говорити, що він розбив "Порш Кайєн", "Додж", "Камрі". Він мені почав відправляти відео в особисті повідомлення як подвійну суцільну смугу перетинає, на червоний неодноразово їздить на великій швидкості. Я говорю:"Що витворяєш", а він : "Можу собі дозволити, будь-яке питання у нас можна вирішити за 100-200 доларів", – розповіла блогер Анна Крівуц.

Слідчі кажуть, що 16-річного Миколу вже двічі зупиняли за перевищення швидкості та водіння без прав. Обидва провадження зараз у суді. До того ж, 2 роки тому цей підліток влаштував стрілянину в супермаркеті. Він напав на матір та брата дівчинки, до якої задирався. А рідні – заступилися. Отримав за це влітку – рік умовно.

"Людина перебуває під умовним терміном покарання. У цей період покарання вона не має права вчиняти жодних правопорушень кримінальних, але, незважаючи на це, людина йде на грубе порушення, що призвело до такої жахливої аварії", – сказав начальник відділу слідчого управління Нацполіції Харківської області Олександр Умніков.

Сумнозвісна "Інфініті" записана на матір малолітнього водія, купила вона її тиждень тому. Одразу після аварії копам заявили про викрадення цього автомобіля. А у мережі з'явилася інформація від постраждалих пасажирів "Інфініті", що батьки намагаються відкупити сина.

"Новини Сьогодні" телефонували татові затриманого і трубки він не підняв.

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"Пропонують величезні гроші для того, щоб один із пасажирів цієї машини взяв провину на себе замість водія. За величезні гроші", – сказав блогер Стас Жадан.

Ціна останнього викрутаса малолітнього водія – життя 58-річного Ігоря Носова.

В ексклюзивному інтерв'ю діти загиблого розповіли, що батько їхав у справах. Кажуть, що він готувався розпочати нове життя: тільки добудував будинок, хотів змінити роботу і чекав на 4-го онука.

"Тато віддавався своїм дітям. Він хотів, щоб у нас все було набагато краще, ніж зараз. І так – сьогодні мала бути позитивна подія в нашій родині, яка вже не станеться. Без неї це не має сенсу", – сказала дочка загиблого Анастасія Бондаренко.

І діти загиблого готові йти до останнього, щоб убивця їхнього батька опинився у в'язниці.

"Ну і про батьків не варто забувати, що купили 16-річному синові машину. Прав не було, а досвід водіння був. Купили машину...", – сказав син загиблого Артем Носов.

16-річного водія затримано, йому оголосили підозру. Вже завтра мають обрати запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Тим часом під'їзд, де офіційно зареєстровано підлітка, невідомі вночі розмалювали прокльонами та погрозами.

Розвиток подій

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Хлопець розбив кілька машин і прострілив коліна людині

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Блогерці Анні Кривуц він відправив відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – розповідала дівчина.

Також Анна повідомила, що одного разу в клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби в мене не було умовного, я б іще більше чудив".

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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