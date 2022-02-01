Відлетіла на кілька метрів: у Вінниці автомобіль на швидкості збив дівчину (відео)

Постраждалу внаслідок ДТП госпіталізували/Колаж: "Сьогодні"

У Вінниці автомобіль на швидкості збив дівчину. Це сталося, коли вона переходила дорогу через пішохідний перехід.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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Деталі

Дівчина переходила дорогу через пішохідний перехід, але коли побачила "швидку", то швидко перебігла на іншу дорожню смугу. Однак там вона потрапила під колеса іншого автомобіля. Удар був такої сили, що дівчина відлетіла на декілька метрів. Її госпіталізували.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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