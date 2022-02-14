Скасування авіарейсів в Україні: Ми дізналися, що відбувається в аеропорту Харкова (фото)

Пасажири аеропорту летять на запланований відпочинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківський міжнародний аеропорт працює без змін. Ажіотажу біля кас через можливе вторгнення РФ немає.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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В Україні всі обговорюють новини щодо можливого нападу РФ. Але паніки серед українців через напружену ситуацію поки що немає.

Харківський міжнародний аеропорт працює у звичайному режимі. Туристи, яких ми зустріли, летять на запланований відпочинок.

За словами комерційного директора аеропорту Владислава Ільїна, додаткові рейси (1-2) у зв'язку з попитом з'являються у Turkish Airlines та Arkia Israeli Airlines.

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Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою й буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Станом на ранок 12 лютого п'ять країн попередили про від'їзд своїх дипломатів з України.

Нагадаємо, CNN повідомив, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.

Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".

Можливе закриття неба

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