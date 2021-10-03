Помстилися за зауваження у магазині – подробиці вбивства поліцейського в Чернігові

У Чернігові до смерті побили поліцейського Артура Єрохіна / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернігові чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського. Троє з них – неповнолітні хлопці.
Про це розповів керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко, пише "Суспільне".
"Обидва поліцейські перебували у відпустці". Поліція розслідує вбивство копа в Чернігові
"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", – повідомив Герасименко.
Деталі вбивства
У ніч на 2-е жовтня в районі Масани в Чернігові молоді люди напали на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент стався у супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності.
Постраждалого доставили в реанімацію, зараз він знаходиться в обласній лікарні. На сторінці "Чернігів оперативний" в Facebook родичка копа Ольга Савон повідомила, що зараз він у важкому стані.
Загиблий поліцейський – 30-річний капітан поліції Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Прощання із загиблим відбудеться завтра, повідомила дружина вбитого Вероніка Єрохіна.
Мотив убивства
Telegram-канал "Репортер" пише, що в день вбивства двоє копів були у відпустці і були одягнені в цивільний одяг. У магазині вони зробили зауваження компанії хлопців, які шумно себе вели в супермаркеті. Після цього підозрювані дочекалися чоловіків біля виходу з магазину і почали їх забивати.
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Зараз вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування.
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