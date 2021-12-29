Опалювальний сезон у Львові під загрозою зриву: у чому причина

Опалювальний сезон 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові теплопостачальні підприємства заборгували ПАТ "Львівгаз" понад 112 млн. грн. Через це опалювальний сезон у місті на межі зриву. Мерія вже звернулася до держави, щоб отримати кошти на сплату цих боргів.

Про це повідомляє zaxid.net, посилаючись на дані "Львівгаз".

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Хто і скільки заборгував?

Згідно з опублікованими даними, компанії порушили графік виплат боргів за газ. Газовики пригрозили, що відключатимуть газ у житлових будинках, якщо мерія не розрахується із боргами.

"Графік виплат постійно порушується і станом на 29 грудня поточного року непогашена заборгованість становить 112,475 млн грн. Найбільшими боржниками є "Львівтеплоенерго" та "Залізничнетеплоенерго", – сказав комерційний директор "Львівгазу" Олег Вінцюк.

Опалення вже відключали

У середині грудня у Червонограді Львівської області відключили опалення у 154 багатоквартирних будинках. Крім того, без опалення залишилися ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а також дошкільні заклади №12 та №13.

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Проте на той раз відключення були пов'язані не з боргами, а з аварією на магістральному трубопроводі.