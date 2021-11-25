Отруєння школярів під Житомиром: у якому стані діти

На Житомирщині отруїлися школярі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Житомирській області прокуратура порушила кримінальну справу стосовно отруєння 11 школярів побутовою хімією. Усіх дітей госпіталізували та їм надали невідкладну допомогу.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Нові деталі
Як стало відомо, один із учнів приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб і дав її спробувати іншим школярам.
У підсумку 11 дітей з отруєнням та опіками слизової оболонки були госпіталізовані до лікарні, де їм надано невідкладну допомогу.
Наразі самопочуття постраждалих задовільний, двоє з них виписали додому.
За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію, виховує ще двох неповнолітніх дітей та перебуває на обліку у соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків.
Під Одесою родина отруїлася невідомою речовиною
У Білгороді-Дністровському Одеської області сім'я із трьох осіб отруїлася невідомою речовиною. Одна жінка померла.
Подробиці трагедії
На вулиці Виноградній сусіди через вікно побачили трьох людей, які лежали на підлозі кімнати, і тієї ж миті викликали поліцію та "швидку".
Правоохоронці виявили у приміщенні тіло господині будинку 1958 року народження. Її чоловік 1953 року народження та дочка 1976 р.н. були у несвідомому стані.
Чоловік опритомнів у лікарні, але він нічого не пам'ятає про те, що сталося. Його дочка перебуває в комі.
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