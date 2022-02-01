Відтягували геніталії. Під Харковом поліцейські катували чоловіка заради зізнання (фото)

На Харківщині правоохоронці знущалися з 61-річного чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харківській області поліцейські жорстоко катували чоловіка. Правоохоронці застосували насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Деталі НП

Як стало відомо, співробітники поліції розслідували вбивство в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили визначити винним товариша померлого. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли якнайшвидше розкрити злочин.

Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той час спав. Вони одразу почали його бити й душити дерев'яним ціпком, і в цей момент вимагали зізнатися у вбивстві. Після цього поліцейські одягли кайданки та відвезли в дільницю, де катування продовжилося.

Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові.

При цьому заступник начальника відділу поліції не обмежився побиттям – він одягнув гумові рукавички та почав здавлювати та відтягувати геніталії потерпілому. Не витримавши тортур, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.

Для прикриття свого злочину поліцейські залучили судово-медичного експерта, який "не виявив" у потерпілого тілесні ушкодження.

Що загрожує зловмисникам?

Двох правоохоронців звинувачують у тортурах (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Завідувач районного бюро судово-медичної експертизи звинувачується у наданні явно неправдивого висновку органу досудового розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Поліцейських затримали, і тепер їм загрожує термін. Фото: пресслужби ДБР

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