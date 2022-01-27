"Відповідальність не знімаю": командувач Нацгвардії про свою відставку через стрілянину у Дніпрі

Генерал-полковник Микола Балан вважає правильним своє рішення про відставку через розстріл у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. З президентом Володимиром Зеленським цієї теми Балан ще не обговорював.
Про це сказав генерал-полковник та командувач Нацгвардії Микола Балан, повідомляє "Сьогодні".
Чи ухвалив рішення президент?
"У мене немає такої інформації. Я з президентом на цю тему не спілкувався. З міністром я спілкувався вранці і довів своє рішення, що це буде морально правильно з огляду на цю трагедію, що не в бойових умовах, а при несенні військової служби загинули 4 військовослужбовці та ще 5 поранені. Відповідальність не знімаю, тому було ухвалено таке рішення – обдумане", – сказав Балан.
Він додав, що це не означає, що він не захищатиме свою державу в майбутньому.
"Я залишаюсь на службі в Україні, але не на військовій", – додав Балан.
Що з командиром та двома заступниками?
Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоб нацгвардійці не могли впливати на розслідування.
"Було прийнято мною рішення на період розслідування – усунути від обов'язків командира та двох заступників – перший заступник начальник штабу, який відповідає за службу, а другий – заступник командира полку по роботі з особовим складом, який відповідає за морально-психологічний стан у даному полку", – сказав Балан.
Надалі щодо них прийматиметься рішення вже після завершення розслідування.
Біографія Балан а
- У 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище ім. Дзержинського МВС СРСР.
- 2003 року закінчив Національну академію прикордонних військ України.
- 2017 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України з відзнакою.
- Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
- З 2010 року – начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
- 18 квітня 2014 року Указом президента України було призначено заступником командувача Національної гвардії України.
- З 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов'язки командувача Національної гвардії України.
- З 7 травня 2019 року знову виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії України. 14 червня призначено командувачем Національної гвардії України.
- 23 серпня 2020 року присвоєно військове звання генерал-полковника.
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