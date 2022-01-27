"Відповідальність не знімаю": командувач Нацгвардії про свою відставку через стрілянину у Дніпрі

Генерал-полковник Микола Балан вважає правильним своє рішення про відставку через розстріл у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. З президентом Володимиром Зеленським цієї теми Балан ще не обговорював.

Про це сказав генерал-полковник та командувач Нацгвардії Микола Балан, повідомляє "Сьогодні".

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Чи ухвалив рішення президент?

"У мене немає такої інформації. Я з президентом на цю тему не спілкувався. З міністром я спілкувався вранці і довів своє рішення, що це буде морально правильно з огляду на цю трагедію, що не в бойових умовах, а при несенні військової служби загинули 4 військовослужбовці та ще 5 поранені. Відповідальність не знімаю, тому було ухвалено таке рішення – обдумане", – сказав Балан.

Він додав, що це не означає, що він не захищатиме свою державу в майбутньому.

"Я залишаюсь на службі в Україні, але не на військовій", – додав Балан.

Що з командиром та двома заступниками?

Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоб нацгвардійці не могли впливати на розслідування.

"Було прийнято мною рішення на період розслідування – усунути від обов'язків командира та двох заступників – перший заступник начальник штабу, який відповідає за службу, а другий – заступник командира полку по роботі з особовим складом, який відповідає за морально-психологічний стан у даному полку", – сказав Балан.

Надалі щодо них прийматиметься рішення вже після завершення розслідування.

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Біографія Балан а

У 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище ім. Дзержинського МВС СРСР.

2003 року закінчив Національну академію прикордонних військ України.

2017 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України з відзнакою.

Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

З 2010 року – начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року Указом президента України було призначено заступником командувача Національної гвардії України.

З 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов'язки командувача Національної гвардії України.

З 7 травня 2019 року знову виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії України. 14 червня призначено командувачем Національної гвардії України.

23 серпня 2020 року присвоєно військове звання генерал-полковника.