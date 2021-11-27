Відволікли яскраві вогні на заправці – адвокат про причину смертельної аварії під Харковом

В аварії під Харковом виявилася винна заправка / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисник 41-річного обвинуваченого у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель трьох осіб, розповів, що трапилося перед зіткненням за версією водія. Адвокат Андрій Стеценко каже, що увагу чоловіка відвернули яскраві вогні на заправці.

Відео опублікувала ВЕХА (Харків) у Telegram.

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"Він повідомив про те, що на тлі цього перехрестя та світлофорного об'єкту розташована заправка одного з відомих брендів в Україні, яка має зелено-червоне забарвлення та зливається зі світлофорним об'єктом", – розповів Андрій Стеценко.

За словами адвоката, цю версію ще перевірятимуть. Водночас захисник зазначив, що, найімовірніше, оскаржувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не будуть, але це ще не точно.

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Що відомо про ДТП

Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений та ще й засипаний макухою! Усередині, крім шофера, була бабуся з трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під впливом наркотиків.

Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони макухи засинають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.

"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже речник держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Разом із цим водієм, в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії – його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще у двох садна, їх оглянули й відпустили додому.

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Коротко про ДТП: