Сум та біль у наших серцях. Реакція України та світу на катастрофу МН17 над Донбасом

Українці висловлюють свою підтримку та співчуття сім'ям загиблих, а також сподіваються, що всіх винних покарають

17 липня - річниця трагедії літака МН17 / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 17 липня, сьома річниця трагедії літака Малайзійських авіаліній MH17, який у 2014 році бойовики збили над Донбасом.

Українці у соцмережах згадують про трагедію та висловлюють співчуття сім'ям загиблих.

Реакція президента

"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча", – написав президент України Володимир Зеленський.

"Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв "Малайзійських авіаліній". Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь", – наголосив президент.

За його словами, наразі Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності.

Реакція відомих українців

"Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності", – пише п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Наша спільна відповідальність перед пам’ятю загиблих, щоб справедливість торжествувала і російський режим поніс відповідальність за свій кривавий злочин", - переконанний лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"7 років, як росія вчинила воєнний злочин, збивши над Донбасом літак MH17 з 298 цивільними. Це жахливе та антилюдське фото – справжнє обличчя русского міра, який зараз тягнуть в Україну та країни ЄС", – написав активіст Сергій Стерненко.

"Під час розгляду справи у Гаазі оприлюднюються свідчення про обстріли української території з території РФ та багато інших документальних доказів агресії проти України. Саме тому об'єктивний розгляд і вирок у справі МН-17 має стати важливим документальним підтвердженням міжнародного тероризму з боку РФ", - написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

Реакція світу

"Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області контрольованими РФ силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо РФ визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством", – наголосили у посольстві США.

"Сьогодні ми відзначаємо падіння рейсу MH17. 7 років тому в цю страшну подію загинули 298 невинних мирних жителів 17 національностей. Наші найглибші співчуття всім сім'ям і друзям, які втратили своїх близьких", - сказав посол Нідерландів Дженнес де Мол.

"За кількістю загиблих ця катастрофа стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року, й увійшла в десятку найбільших за весь час. Ми вимагаємо справедливості та покарання для всіх винних у збитті літака рейсу MH17", – звернули увагу в посольстві України в Бельгії.

Нагадаємо, що пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН-17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Внаслідок цієї трагедії загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російським ЗРК "Бук". Прокурори і слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" і в 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам із Нідерландів. Наразі йде процес розгляду справи по суті в Гаазі.

Нагадаємо, що раніше Спільна слідча група, яка розслідувала катастрофу рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році, відхилила показання двох свідків про пуск ракети буцімто із зони Збройних сил України.

Як уже повідомлялося, Гаазький суд почав розгляд по суті справипро катастрофу літака в районі Грабово в Донецькій області та загибель всіх 268 осіб, що були на борту.