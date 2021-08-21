Перепочинок на фронті. На Донбасі другу добу без обстрілів

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Getty Images, Сьогодні

За минулу добу, 20 серпня, і протягом всієї ночі на суботу, 21 серпня, на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил по відсічі і стримуванню збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за добу виявили трьох людей, яких перевіряють на можливу участь у військових формуваннях РФ і її найманців. Розкрито 26 злочинів.

Ситуація за п'ятницю-ніч на суботу кардинально змінилася в порівнянні з усім поточним тижнем. Чотири дні поспіль українські війська несли втрати.

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