Переодягається в жіночий одяг і ходить школами: у Львові шукають педофіла (відео, фото)

Невідомий намагався проникнути вже у дві школи / Колаж "Сьогодні"

У львівській школі №43 переодягнений жінкою чоловік зайшов у шкільний туалет та намагався розбестити другокласницю.Вчителька, помітивши тривалу відсутність дитини, поспішила на допомогу. Батьки дівчинки вже написали заяву до поліції.

Про це пише сайт Vgorode.

Наказав роздягтися

Як повідомляють батьки школярки, невідомий чоловік зайшов до навчального закладу у жіночому одязі, коли не було на місці охоронця. Він пішов у жіночу вбиральню, де й зустрів другокласницю.

Дитині чоловік представився лікарем і наказав роздягнутися. Оскільки дівчинка тривалий час була відсутня на уроці, за нею в туалет вийшла вчителька. Помітивши жінку, чоловік злякався, штовхнув її та вибіг зі школи.

Прикмети львівського педофіла

Чоловік був одягнений у червону куртку, джинси та жіночі чоботи. Він одягнув окуляри і чорну маску, щоб не було видно обличчя.

Чоловік розбещує школярок. Фото: Telegram-канал "Типовий Львів"

Чоловік розбещує школярок. Фото: Telegram-канал "Типовий Львів"

Не перший випадок

Поліція поки що не підтверджується, але й не спростовується, що подібні інциденти були ще у двох школах Львова.

"Зараз робиться все, щоб встановити цю людину. Дівчинка, стосовно якої він намагався вчинити розпусні дії – не постраждала", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Поліція вже порушила кримінальну справу.

"Міські управління освіти та культури виявили факти проникнення невідомого у дві львівські школи. Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною. Усі відеоматеріали управління надали правоохоронним органам та Ювенальній превенції у Львівській області" , – повідомили у мерії міста.

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