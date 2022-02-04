Перекинувся разом із пасажирами. Під Полтавою у ДТП з автобусом постраждали 10 людей

Медики госпіталізували постраждалих в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні
Неподалік села Вишневе Лубенського району 3 лютого сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ – Ромни"
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"3 лютого близько 19:40 поблизу с. Вишневе Лубенського району сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ-Ромни" з його подальшим перекиданням на бік" – йдеться у повідомленні.
Внаслідок інциденту постраждали 10 людей, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
Причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.