Перекинувся разом із пасажирами. Під Полтавою у ДТП з автобусом постраждали 10 людей

Медики госпіталізували постраждалих в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Неподалік села Вишневе Лубенського району 3 лютого сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ – Ромни"

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"3 лютого близько 19:40 поблизу с. Вишневе Лубенського району сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ-Ромни" з його подальшим перекиданням на бік" – йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту постраждали 10 людей, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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