Пережив клінічну смерть: у Харкові дитина ледь не потонула у ванній

Медики врятували хлопчика у ванній кімнаті. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові лікарі реанімували дитину, яка захлинулася водою у ванній кімнаті. Хлопчик перебував у стані клінічної смерті.
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова.
Дитина захлинулась у ванній
Як стало відомо, жінка виявила свого сина у ванній – він лежав обличчям у воді. На місце оперативно прибули медики, коли дитина перебувала у стані клінічної смерті.
Медики врятували хлопчика
Зрештою медики відновили серцево-легеневу діяльність у дитини. Хлопчика разом з мамою госпіталізували до лікувального закладу.
"Дякую бригаді медичної допомоги за оперативність та професіоналізм. Ще раз нагадуємо батькам не залишати дітей без нагляду", – зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги.