Пережив клінічну смерть: у Харкові дитина ледь не потонула у ванній

Медики врятували хлопчика у ванній кімнаті. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові лікарі реанімували дитину, яка захлинулася водою у ванній кімнаті. Хлопчик перебував у стані клінічної смерті.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова.

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Дитина захлинулась у ванній

Як стало відомо, жінка виявила свого сина у ванній – він лежав обличчям у воді. На місце оперативно прибули медики, коли дитина перебувала у стані клінічної смерті.

Медики врятували хлопчика

Зрештою медики відновили серцево-легеневу діяльність у дитини. Хлопчика разом з мамою госпіталізували до лікувального закладу.

"Дякую бригаді медичної допомоги за оперативність та професіоналізм. Ще раз нагадуємо батькам не залишати дітей без нагляду", – зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги.

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