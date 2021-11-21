Першу ялинку встановлено! У Харкові готуються до новорічних свят (фото)

У парку Горького з'являться нові фотозони / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у парку Горького розпочали підготовку локацій до майбутніх новорічних свят.

Про це повідомляють "Харківські вісті".

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Як зазначає речник парку Горького Андрій Кравченко, почали монтувати ілюмінації ще минулого тижня. Він зазначив, що фотозон для гостей парку значно побільшає.

За цей час багато локацій парку змінять свій зовнішній вигляд. Починаючи від Ретропарку і закінчуючи озером — у різних куточках Горького парку з'являться нові прикраси.

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У Харкові встановлюють новорічну ялинку та ковзанку

У Харкові почали встановлювати новорічну ялинкута ковзанка на площі Свободи. Через це там обмежили проїзд.

Подробиці

Місце зведення ялинки загородили металевим парканом. На землі розкладено металеві конструкції, елементи декору та частини штучної ялинки.

Конструкцію зводять близько десяти комунальників. Навколо майбутньої ковзанки також огорожу.

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