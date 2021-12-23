Перша жертва морозів: на Тернопільщині на смерть замерз чоловік

Чоловікові було 38 років / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 22 грудня, у Тернопільській області від переохолодження помер 38-річний чоловік. Його тіло без ознак життя виявили знайомі.

Про це повідомляє ДСНС Тернопільської області.

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Сталося це у селі Весела Кременецької територіальної громади Кременецького району. Тіло чоловіка знайшли на території одного із домогосподарств.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті є загальним переохолодженням організму.

З початку року на Тернопільщині від переохолодження постраждали 45 людей

Всього з початку 2021 року через переохолодження Тернопільської області постраждали 45 людей:

38 отримали травми;

7 загинули.

Сильних морозів в Україні вже не буде?

Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. У п'ятницю, 24 грудня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря. На півдні буде найтепліше. Там синоптики обіцяють до +9 градусів.

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