Заради приколу: у Мелітополі школяр вистрілив у однокласника

Школяр стріляв і влучив у однокласника. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області школяр вистрілив у свого однокласника з пневматичного пістолета. Наразі розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у Мелітопольському районному управлінні поліції.

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Деталі НП

Як стало відомо, до поліції надійшло повідомлення від матері, що її сина травмували у школі.

Правоохоронці з'ясували, що з вікна другого поверху однієї з міських гімназій школяр кілька разів вистрілив з пневматичного пістолета. Одна з куль потрапила в губу його однокласника, що знаходився у дворі школи.

Постраждалому хлопчику надали медичну допомогу на місці події.

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Учень, який вчинив стрілянину, пояснив свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв заради "приколу".

Що загрожує школяру?

За цим фактом матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Продовжується досудове розслідування. Відповідальність за цією статтею Кримінального кодексу настає з 14 років.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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