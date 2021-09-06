Майже місяць у комі та втрата друзів: Фонд Ахметова допомагає постраждалим на Донбасі

Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні близько 20 тисяч благодійних організацій, а найвідоміша, за даними Київського міжнародного інституту соціології, – Фонд Ріната Ахметова, який увійшов в історію країни як найбільша благодійна приватна ініціатива. Понад 15 років адресної та системної підтримки врятували життя 5 мільйонів українців. У фокусі Фонду уваги – передусім діти, які постраждали через конфлікт на сході країни.

Потріскані стіни рідної домівки для Юлії Духно з Тошківки Луганської області – немов душевні рані.

"Будинок, про який ти мріяв, ніколи вже не стане справжнім домом. Важко дуже", – каже жінка.

Саме тут біль від втрати коханої людини особливо гострий. Сім років тому снаряд влучив у будинок, де мешкали чотири родини. Загинуло троє людей. Серед них – чоловік Юлі.

"Ось тут у нас була спальня, де найбільше випала стіна. З одного боку, виходить, чоловік спав, стояла його ліжко, на смерть відразу придавило", – згадує жінка.

Майже місяць провела у комі

Юля з дітьми потрапила до реанімації. П'ятимісячний Артем зі струсом мозку. Самій розірвало селезінку, а донька, якій тоді виповнилося чотири, впала в кому. Наслідки поранення лишилися на все життя.

"Маша впала в кому на 20 днів. Паралізувало, виходить, на ліву сторону. Ручка була – вона в кулачок її стисла і не могла розтиснути довго", – розповідає матір.

Марічка ховає ліву руку від сторонніх очей. Коли тобі дванадцять, складно бути "трохи іншим" підлітком.

"Вона коли гуляти ходить, вона весь час руку ховає. Або в кишеню, або за спину", – розповідає Юлія.

Спробуй-но сплести прикрасу з бісеру однією рукою? Та в Марічки виходить – вона наполеглива та вольова.

Допоміг Фонд Ахметова

За свободу рухів дівчинка бореться восьмий рік. Допомогли численні курси реабілітації для поранених дітей від Фонду Ріната Ахметова. З перших днів війни на Донбасі організація підтримує постраждалих мирних жителів.

"Було дуже складно, і медикаментів не було. Не підходило нічого. Не могли навіть з коми вивести Машу. І у нас знайома ось тут, де ми знімали квартиру, вона зателефонувала на гарячу лінію, і все що треба привезли, і дитина стала нормально дихати без апарату. Фонд Ріната Ахметова нам повністю операцію провів", – згадує Юлія Духно.

Психологічна підтримка

На сьогодні для поранених дітей проведено майже 130 курсів реабілітації в найкращих санаторіях країни. Від початку конфлікту Фонд надає масштабну психологічну підтримку.

І Маша, і Юля часто потерпають від безсоння, панічних атак – це відкладений ефект від травми війни. Проявляє себе навіть через довгі роки.

"Я ось сплю дуже погано, і періодично кожні дві години прокидаюся і прислухаюся", – каже Юлія.

Новий курс психологічної підтримки від фонду допоможе побороти фобії. Значні прояви "травми війни" має кожна третя дитина з Донбасу, кажуть фахівці, і кожна друга родина переселенців.

"Не всі батьки можуть впоратися з труднощами переїзду, з новою роботою, з новим житлом. Це правда, складні моменти в житті, і коли батьки самі не справляються, у них у самих немає ресурсу на себе, природно, немає ресурсу і на підтримку дитини. Дитина зі своїми почуттями залишається сам на сам", – пояснює психолог Валерія Волкова.

Якщо травму вчасно не подолати, постраждає не одне, а кілька поколінь. Загрозу національного масштабу у фонді Ріната Ахметова розуміли ще у 2014 році. Тому організація першою в країні підготувала 250 спеціалістів за курсом "Травма війни". Надавати підтримку почали у школах, лікарнях, центрах для переселенців. Методичну програму передали і Міністерству освіти.

"Допомогу тим, хто її потребує, не можна відкласти на потім. Нас так привчили до того, що діти – це наше майбутнє, що ми дійсно в це повірили. Але це не так. Діти – це наше сьогодення, і за майбутнє, їхнє майбутнє, відповідаємо ми", – каже Рінат Ахметов, засновник Благодійного фонду.

Мирне літо

Від 2015 року Фонд запустив проєкт "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо". Це унікальний простір для відпочинку та психологічного відновлення хлопчиків і дівчаток, які живуть по обидва боки лінії розмежування.

"Вони справді допомагають. Нам пояснюють, як справлятися з цією ситуацією", – каже переселенець Володимир Настенко.

Його батьки вивезли з рідного міста, подалі від війни. Адаптуватися було вкрай важко. Туга за домівкою не відпускає.

"Так різко все це сталося, що я не попрощався з друзями і поїхав. Це, звичайно, удар був по мені", – каже хлопець.

Та завдяки терапії діти набувають знань, стають більш упевненими в собі.

"Я б хотів, висловити щиру подяку Фонду Ріната Ахметова за те, що вони дали нам добру нагоду, нам, дітям які все пережили. Тут я знайшов багато хороших друзів, корисні знання та цінний досвід", – каже Володимир.

Уже 4,5 тисячі дітей оздоровились у найкращих центрах відпочинку. А понад 60 тисяч жителів сходу країни відчули психологічну підтримку.

"Фонд Ріната Ахметова за час роботи став трендсеттери досягнень в напрямках від національного усиновлення до роботи з травмою війни, від боротьби з туберкульозом до цифрової журналістики. Це стало можливим завдяки рішенню Ріната Ахметова реалізовувати системні та масштабні проєкти національного рівня заради кращого майбутнього", – каже Ірина Блажан, директорка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.

Днями Фонд запустив прямі ефіри з надання психологічної підтримки. Онлайн-спілкування з фахівцями охоплять широке коло проблем, з якими щодня стикаються українці.