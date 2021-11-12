Під Черкасами помер 4-місячний малюк: підозрюють його матір

На Черкащині померла дитина. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Тихонівка Черкаської області 21-річна мати знайшла мертвою свою 4-місячну дитину. Малюка дівчина виявила після того, як випивала зі своїми друзями на вулиці.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Черкаській області.
Деталі трагедії
До поліції надійшло повідомлення від 21-річної жінки, що її 4-місячна дитина померла. За її словами, вона взяла доньку та пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці.
Повернувшись додому, жінка занесла коляску з немовлям у будинок, лягла спати, а вранці виявила дитину мертвою.
Матір затримали
Як стало відомо, 21-річну матір затримали. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ слідчим призначено експертизи, проводиться допит матері та свідків цієї події.
Причину смерті дитини буде встановлено після розтину.
Що загрожує матері?
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Не перша горе-мати в Україні
П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.
У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.
У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.
Таких випадків десятки.
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