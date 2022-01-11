Під Дніпром чоловіка до смерті закатували, вимагаючи гроші

Чоловіка вбили у нього ж вдома під час різдвяних свят/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпропетровської області двоє братів і дівчина проникли до будинку 76-річного чоловіка та закатували його до смерті. Таким чином у нього вимагали гроші.

Про це повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області.

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Деталі інциденту

За інформацією слідства, трагедія сталася під час різдвяних свят у місті Покров 8 січня о 19:50. Двоє братів у віці 34 і 36 років і 22-річна дівчина через вікно залізли в будинок потерпілого. Вони катували чоловіка: жорстоко били та душили. Через це він помер. Після цього зловмисники викрали гроші та телефон померлого.

Дії правоохоронців

Зловмисників помітила жінка, яка прийшла відвідати літнього чоловіка. Тоді вони повалили її на землю та вкрали срібний ланцюжок.

Підозрювані вже затримані. Їм вручили повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – П.6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій), а також підозрювані нестимуть відповідальність за ч. 2 ст. 186.

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22-річна жінка буде притягнута до відповідальності за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловікам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Злочинність в Україні

Як пише Wikipedia, рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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