Під Дніпром окупанти завдали ракетного удару по аеропорту – відео

У Криворізькому районі впало два снаряди / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині військові РФ завдали ракетного удару по аеропорту в Лозоватці. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає.

Про це повідомляє начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Facebook.

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"Коротко. Для тих, хто несерйозно ставиться до сигналу "Повітряна тривога". Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", – написав він.

За його словами, сигнал "повітряна тривога" подається заздалегідь і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети), щоб пройти в укриття.

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Аеропорт знаходиться біля села Лозуватка / Фото: Google Maps

У Дніпрі підприємці упорядкували величезне бомбосховище

У Дніпрі підприємці, які забезпечували одну з лікарень, упорядкували величезне бомбосховище.

У бомбосховищі можуть одночасно врятуватися у разі обстрілу близько тисячі людей. Укриття збудовано ще у 50-х роках минулого століття – над ним немає жодних споруд. Після розпаду СРСР бомбосховище поступово перетворилося на звалище залишків будівельних матеріалів та непрацюючого медичного обладнання.

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