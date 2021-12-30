Під Харковом потяг протаранив мікроавтобус – є жертва (фото)

У селі Ржавчик Харківської області на переїзді поїзд протаранив мікроавтобус. Внаслідок цього загинув 39-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Харківській області.

29 грудня на залізничному переїзді в селі Ржавчик сталося зіткнення швидкісного електропоїзда та автомобіля "ГАЗ-2752" під керуванням 39-річного чоловіка.

Водій мікроавтобуса не виконав вимогу заборонного сигналу світлофора та виїхав на залізничний переїзд, необладнаний шлагбаумом.

Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося.

Внаслідок цього від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці.

Слідчі кваліфікували НП за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення.

Потяг протаранив транспортний засіб. Фото: ГУНП України

У Тернопільському районі потяг №134, сполученням "Івано-Франківськ – Миколаїв" врізався в легковий автомобіль.

Як виявилося, водій автомобіля Daewoo Lanos на момент ДТП був п'яним: в його крові виявилося 1,2 проміле алкоголю.

"За годину до аварії на "102" зателефонували невідомі, що на заправці в селі Біла водій Daewoo Lanos сіл нетверезим за кермо. Коли на місце прибули патрульні, то ні авто, ні порушника вже не було", – повідомляє поліція Тернопільської області.

За словами водія Daewoo Lanos, коли він під'їхав до переїзду, то шлагбаум був піднятий, а сигнальні вогні не працювали. Він продовжив рух, але в машині несподівано зламалася ходова частина, її занесло. Авто заглохло на самому переїзді.

В цей час до переїзду рухався пасажирський потяг. Машиніст почав гальмувати заздалегідь, але зупинитися не встиг і протягнув Daewoo близько сімдесяти метрів. ДТП паралізувало рух транспорту на кілька годин.

Щоб уникнути загибелі, водій і його дружина вискочили з машини. Близько двохсот пасажирів потяга відбулися легким переляком, але від легковика нічого не залишилося.

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