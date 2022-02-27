У Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара (відео)

Під Харковом прогримів потужний вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі. Його підірвали російські окупанти.

Користувачі Мережі публікують відео вибуху.

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На записі видно, що в момент вибуху в небо піднялася величезна грибоподібна хмара з вогню та диму. У ті секунди можна було легко сплутати ніч з днем.

У ДСНС інформації поки що немає, повідомив "Супільному" речник управління Євген Василенко. Через обстріл рятувальники не можуть направити туди техніку.

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При цьому в Держспецзв'язку підтвердили, що газопровід підірвали окупанти. У пресслужбі наголосили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.

Що робити у разі аварії на хімічних підприємствах?

Найкраще – негайно виїхати з місця, близького до аварії, якщо це неможливо – дотримуйтесь цих порад:

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