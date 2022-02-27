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У Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара (відео)

Тетяна Очеретяна
27 лютого, 02:30
У Харкові пролунав вибух на газопроводі – місцевих жителів налякала хмара, схожа на "гриб" від ядерного удару

Під Харковом прогримів потужний вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі. Його підірвали російські окупанти.

Користувачі Мережі публікують відео вибуху.

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На записі видно, що в момент вибуху в небо піднялася величезна грибоподібна хмара з вогню та диму. У ті секунди можна було легко сплутати ніч з днем.

У ДСНС інформації поки що немає, повідомив "Супільному" речник управління Євген Василенко. Через обстріл рятувальники не можуть направити туди техніку.

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При цьому в Держспецзв'язку підтвердили, що газопровід підірвали окупанти. У пресслужбі наголосили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.

Що робити у разі аварії на хімічних підприємствах?

Найкраще – негайно виїхати з місця, близького до аварії, якщо це неможливо – дотримуйтесь цих порад:

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  • Зачиніть вікна та не відчиняйте їх без необхідності. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її.
  • Не перебувайте довго на відкритому повітрі.
  • Користуйтеся системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте в кімнаті ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
  • Регулярно робіть вологе прибирання.
  • Якщо відчуваєте запах диму – негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
  • Дорослим слід пити до 2-3 літрів рідини на день. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої).
  • Кілька разів на день приймайте душ, промивайте носа та горло.
  • Якщо у вас проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.