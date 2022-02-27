У Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара (відео)

Під Харковом прогримів потужний вибух / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі. Його підірвали російські окупанти.
Користувачі Мережі публікують відео вибуху.
На записі видно, що в момент вибуху в небо піднялася величезна грибоподібна хмара з вогню та диму. У ті секунди можна було легко сплутати ніч з днем.
У ДСНС інформації поки що немає, повідомив "Супільному" речник управління Євген Василенко. Через обстріл рятувальники не можуть направити туди техніку.
При цьому в Держспецзв'язку підтвердили, що газопровід підірвали окупанти. У пресслужбі наголосили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.
Що робити у разі аварії на хімічних підприємствах?
Найкраще – негайно виїхати з місця, близького до аварії, якщо це неможливо – дотримуйтесь цих порад:
- Зачиніть вікна та не відчиняйте їх без необхідності. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично змінюйте її.
- Не перебувайте довго на відкритому повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціювання та очищення повітря. Поставте в кімнаті ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
- Регулярно робіть вологе прибирання.
- Якщо відчуваєте запах диму – негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Дорослим слід пити до 2-3 літрів рідини на день. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої).
- Кілька разів на день приймайте душ, промивайте носа та горло.
- Якщо у вас проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.