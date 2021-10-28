Під Харковом стався потужний вибух на АЗС: згоріли дві вантажівки (фото, відео)

Під ранок на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Харківській області на АЗС через розгерметизацію підземної ємності з газом стався вибух. Зайнялися дві вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Реклама

"28 жовтня о 04:31 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу с. Рай-Оленівка Харківського району на АЗС сталася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 куб. м), унаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажних автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху спалахнули дві вантажівки / Фото: ГСЧС

До гасіння пожежі залучили 40 людей та 9 одиниць техніки.

Реклама

Дивом ніхто не постраждав / Фото: ГСЧС

Жертв та постраждалих немає.

Під Києвом пролунав потужний вибух

Буквально вчора у Броварах стався вибух на заводі.

Реклама

Уночі 27 жовтня вибухнула установка з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавіти інші подібні новини: