Під Харковом стався потужний вибух на АЗС: згоріли дві вантажівки (фото, відео)

Під ранок на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Харківській області на АЗС через розгерметизацію підземної ємності з газом стався вибух. Зайнялися дві вантажівки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.
"28 жовтня о 04:31 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу с. Рай-Оленівка Харківського району на АЗС сталася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 куб. м), унаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажних автомобілі", – йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучили 40 людей та 9 одиниць техніки.
Жертв та постраждалих немає.
Під Києвом пролунав потужний вибух
Буквально вчора у Броварах стався вибух на заводі.
Уночі 27 жовтня вибухнула установка з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
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