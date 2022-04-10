Під Харковом російські окупанти вкрали у тварин з екопарку моркву, буряк та капусту

Російські окупанти вкрали їжу у тварин із харківського екопарку. Колаж "Сьогодні"
Під Харковом окупанти вкрали продукти, призначені для годування тварин у "Фельдмані Екопарку".
Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, який займається евакуацією тварин.
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"Фельдман Екопарк знаходиться за 300 метрів від військових Росії. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", – зазначив Лисенко у соцмережах.
Чиновник розповів, що незважаючи на обстріли, вдалося зайти на територію екопарку та врятувати тварин.
"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. великих хижаків йде добрими темпами", – говорилося раніше в повідомленні екопарку.
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