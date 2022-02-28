Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Харкова

Під Харковом збили вертоліт окупантів (відео)

Ольга Кравченко
28 лютого, 16:52
Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому

У Близнюках збили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У смт Близнюках (Харківська область) збили гелікоптер російських окупантів.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

Реклама

"Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому", – написав він.

Як пізніше повідомили у ЗМІ, там не збивали російський гелікоптер, над територією громади сьогодні нічого не літало. Це підтвердив заступник селищного голови Лукінов.

Реклама

Обстановка

  • Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.
  • У Вінниці затримали коригувальника вогню артилерії , що працює на розвідку РФ Поліція давала орієнтування на авто з підозрюваним та дорожній контроль вінничан затримав злочинця.
  • Російська ракета потрапила до панамського судна неподалік Одеси. На судні почалася пожежа.
  • Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій із МВС.