Під Харковом зіткнулися п'ять авто: є постраждалі, серед них дитина (фото)

На Харківщині зіткнулися машини, є постраждалі. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, у Харківській області Чугуївського району сталася жахлива ДТП з кількома автомобілями. Внаслідок аварії постраждали 4 особи, серед них 7-річна дитина.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі ДТП

На дорозі між селами Задонецьке та Лиман сталася аварія за участю 5 автомобілів. Так, зіткнулися ВАЗ 2106, Део Ланос, Фольксваген Кадді, Кіа Спортейдж та вантажівка ТАТА.

За словами медиків екстреної допомоги, постраждали чотири особи, зокрема 7-річна дівчинка. Її разом з матір'ю та батьком ушпиталили. У всіх – забої та переломи. У жінки найтяжчі.

Що спричинило аварію – на місці з'ясовують слідчі. Крім того, очевидці розповідають про чотирикілометрові затори, що утворилися по обох напрямках траси.

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Внаслідок ДТП постраждали 4 особи, зокрема й дитина. Фото: ДСНС України в Харківській області

Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП

На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". Внаслідок аварії є загиблий та постраждалі.

У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.