Під Харковом померло немовля: батьки заявляють, що дитина вдарилася об диван

На Харківщині померло немовля. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Красне Харківської області помер тримісячний малюк. На тілі немовляти виявили тілесні ушкодження.

Про це повідомляє видання MyKharkov.info.

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Деталі трагедії

Як розповіли у правоохоронних органах, під час огляду трупа немовляти виявили тілесні ушкодження. Слідів скоєння злочину не знайшли.

У сім'ї, в якій сталася трагедія, виховуються ще дві дівчинки: 13 та 9 років. На обліках служби у справах дітей та центру соціальних служб сім'я не перебуває.

Що кажуть батьки немовляти?

Мати немовля розповіла, що її тримісячний син народився у передбачений строк, а його розвиток був нормальним. За її словами, напередодні смерті хлопчик поводився спокійно. Однак того ж дня дитина під час перевертання вдарилася об узголів'я дивана.

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Протягом дня жінка кілька разів годувала сина. Близько 7-мої години ранку 19 листопада вона виявила його мертвим.

Що кажуть у поліції?

Відомості щодо цього факту внесли до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення – злочину, передбаченого п. 115 КК України (з позначкою "Природна смерть").

Для встановлення причини смерті немовля слідчий призначив судово-медичну експертизу.

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Наразі у кримінальному провадженні допитуються свідки, вживаються інші заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

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