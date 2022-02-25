Під Херсоном росіяни обстріляли авто із мирними жителями (відео)

Росіяни обстрілюють мирних українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Херсоном російські військові обстріляли автомобіль в якому перебували двоє чоловіків та жінка.

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

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"Вони дивом залишилися живі. Їм просто пощастило. Звертаюся до Медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів Ваших глядачів та читачів. Звертаюся до лідерів громадської думки Росії. Подивіться це відео. Уявіть той жах, який зазнали потрапивши під Російських окупантів", – написав Геращенко.

Він попросив продовжувати робити відеозвернення до російського народу із закликом "Зупинити війну!".

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

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Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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