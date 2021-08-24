Під Кривим Рогом жінці відірвало руку катером

Жінка постраждала на річці Інгулець / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Кривим Рогом на жінку, що відпочивала на річці на одній з турбаз, наїхав моторний човен, у результаті їй відірвало частину правої руки. Відпочивальницю госпіталізували у шоковому стані.

Подробиці трагедії з’ясував кореспондент новин "Сьогодні".

Інцидент стався опівдні у понеділок, 23 серпня, у селі Мар’янівка Дніпропетровської області на річці Інгулець.

Катер наїхав на відпочивальницю просто у воді – нібито її не помітив. Кореспондент "Сьогодні" поспілкувався з очевидцями, які баили, як жінку витягали з води.

"Це були не носилки, це була ганчірка, дуже великого розміру. Її поклали і понесли. І той чоловік, що її збив, він теж її ніс. І човен тут стояв години три", – розповіли вони.

Що відомо про постраждалу

Постраждалу звати Надія, їй 59 років, і вона жителька Дніпра. Човном жінці відтяло правицю і роздерло спину, одразу після інциденту її забрала швидка. І зараз жінка у реанімації міської лікарні Кривого Рогу.

"Була доставлена вкрай тяжка. Негайно спрямована в операційну, де успішно минуло оперативне втручання. Зараз перебуває у реанімації. Стан тяжкий, стабільний. Притомна", – розповів завідувач прийомного відділення криворізької міської лікарні № 2 Володимир Степанов.

Жінка відпочивала на приватный турбазі. Кореспондента "Сьогодні" на її територію не пустили та відмовилися будь-що коментувати. Водночас можна помітити, що у воді навколо пляжу – жодної огорожі чи буйків, тоді як приміром на сусідній базі усе це є.

Поряд стоять катери і водні мотоцикли, які у розпал дня курсують на шаленій швидкості скрізь, розповідають відпочивальники.

"Банани, таблетки, скутери... Якщо раніше ми могли вільно поплавати, то зараз ні. Метрів 10-15 – і страшно, ми завжди відходимо. І хвиля піднімається. Страшно і за дітей, і за себе", – розповіла місцева відпочивальниця Лариса Кудіна.

Чи відповість винуватець

Моторний човен, що скалічив жінку, нетутешній. Джерела "Сьогодні" розповіли, що він належить жителю сусіднього села, 56-річному чоловікові.

Попередньо поліцейські з’ясували, що він був тверезий, проте посвідчення на керування човном при собі не мав.

Правоохоронцям розповів, що плив посередині річки, а чому не побачив відпочивальниці, з’ясовуватимуть слідчі.

Провадження відкрили через порушення чинних правил на транспорті, винуватцю може загрожувати до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, на відпочинку в Єгипті травмувалася українська туристка. Вона каталася на водному парашуті і, падаючи, врізалася головою в катер, отримавши важкі травми.

Ми також писали, що у Білгород-Дністровському Одеської області спалахнула пожежа на прогулянковому катері, унаслідок чого постраждав чоловік. А в Одесі обірвалася кабіна екстремального атракціону.