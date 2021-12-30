Під Львовом авто влетіло у маршрутку: постраждали пасажири (фото)

На Львівщині сталася аварія з маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, у селі Лішня Львівської області сталася ДТП з маршруткою. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.

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Деталі аварії

ДТП сталася близько 9 ранку 30 грудня на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий. За інформацією правоохоронців, зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль "Део Ланос".

Внаслідок ДТП троє осіб – водій "Део" та два пасажири маршрутки у віці 17 та 80 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

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ДТП з маршруткою під Львовом. Фото: ГУНП України

Що загрожує?

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Внаслідок ДТП постраждали люди. Фото: ГУНП України

Під Львовом підліток врізався у маршрутку з пасажирами

У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.

Увечері 29 грудня на вулиці Львівській у Червонограді 17-річний підліток на "БМВ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом "БАЗ".