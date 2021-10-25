Під Львовом молодий хлопець жорстоко розправився з мамою

У Львівській області 26-річний хлопець вбив матір. Фото: колаж "Сьогодні"
В одному з сіл Стрийського району Львівської області 26-річний хлопець убив сокирою свою 60-річну матір.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України Львівської області.
Деталі трагедії
Подія трапилася 23 жовтня. За даними поліції, між жінкою та її 26-річним сином стався конфлікт. Хлопець тричі вдарив матір сокирою в потилицю. У підсумку від отриманих травм потерпіла померла.
Син сам викликав поліцію
Увечері хлопець викликав поліцію і повідомив про те, що повернувся додому і знайшов свою матір мертвою. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її син.
Що загрожує злочинцеві?
Хлопцеві інкримінують ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.
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