Під Львовом чоловік застрелив собаку та цілився у хазяйку (фото, відео)

На Львівщині чоловік застрелив тварину. Фото: колаж "Сьогодні"
У Зашкові Львівської області чоловік двічі вистрілив у чужого собаку і цілився в хазяйку тварини. НП сталася під час прогулянки.
Про це повідомила Руслана Мазур на сторінці у Facebook.
Деталі НП
Як пише Dailylviv, жінка вийшла з дочкою на прогулянку, а за ними йшов її чоловік із собакою. Пес вибіг на поле, і в цей момент сім'я почула постріл і скиглення тварини.
""Коли Галя почула постріл, то побігла в сторону собаки, тоді пролунав другий постріл. Після цього він прицілився у неї. А зупинився лише тоді, коли почув крики дочки і чоловіка Галини", – розповіла Мазур.
За словами Мазур, чоловік, який стріляв у пса, був у стані алкогольного сп'яніння, але він показав дозвіл на зброю.
На місце події викликали поліцію та швидку. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.
НП у Львівській області. Фото: Руслана Мазур
У Сумах чоловік зарізав собаку на очах у дітей
У Сумах в районі Тепличного місцевий житель на очах у людей убив домашнього собаку. Зловмисника вже затримали.
Правоохоронці з'ясували, що подія трапилася недалеко від дитячого майданчика, де були дорослі і діти. Чоловік порізав тварину, внаслідок чого пес помер.
У Сумському товаристві захисту тварин уточнили, що після поранення собака змогла пробігти ще 40 метрів, після чого впала замертво.
Також у публікації уточнили, що чоловік неодноразово провокував сусідів, стріляючи по машинах і тваринах.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.