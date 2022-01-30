Під Львовом перекинувся автобус із пасажирами – до лікарні потрапили 14 людей

На Львівщині перекинувся автобус. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 30 січня, поблизу села Хватів на Львівщині сталася жахлива ДТП за участю автобуса. Внаслідок цього постраждали 14 пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Деталі аварії

30 січня о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" у кювет з'їхав та перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)".

В результаті постраждали 14 людей, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Від ДСНС залучалися 8 осіб та 2 од. техніки.

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Смертельна ДТП під Черніговом

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав за маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише зруйновані останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Усього загиблих 13 людей.

Власника автобуса перевірять на дотримання норм безпеки, а водієві вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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