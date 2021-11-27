Під Миколаєвом у багатоповерхівці пролунав потужний вибух – під завалами шукають жінку

У житловому будинку пролунав вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух. У результаті зруйновано четвертий та п'ятий поверхи, троє осіб постраждали.

Про це повідомили в ДСНС.

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За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5-му поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.

Фото ДСНС

Працівники ДСНС вже врятували та передали медикам троє осіб, які на момент вибуху були на 5-му поверсі. У однієї людини, попередньо, перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє постраждалих перебувають у шоковому стані.

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50 мешканців будинку евакуювали.

Фото ДСНС

За даними Нацполіції, у квартирі на 4-му поверсі, можливо, перебуває жінка, яка жила сама. Наразі працівники ДСНС краном прибирають зруйновані елементи конструкцій будинку.

Фото ДСНС

Проте кількість постраждалих може ще змінитись – на місце відправили кінологів.

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Фото ДСНС

Загалом там працює 107 людей та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго. Також працює штаб із ліквідації наслідків події.