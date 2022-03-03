Під Миколаєвом підірвали міст разом із російським танком

Влада повідомляє про вибух мосту під Миколаєвом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області продовжується наступ військ РФ. ВСУ довелося підірвати міст разом із танком.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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"Біля Миколаєва підірвали міст разом з російським танком", – написав він.

Тепер міст потрібно відновлювати наново. Фото: Олексій Гончаренко / Фото: Telegram

Наші військові підірвали міст у Баришівці

Українські захисники запобігли просуванню ворожої колони в районі смт Баришівка Київської області. Для цього мусили підірвати міст. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Шляхи відходу росіянам перекрили. Почалося знищення росіян з повітря", – написав він у себе в Telegram.

Геращенко додав, що колона російської техніки зупинилася також у Катюжанці під Києвом. Загарбники не мають пального та боєприпасів, а солдати, які служать у війську країни-агресора, готові здатися в полон.

Бійці ЗСУ продовжують захищати територію України: