Під Миколаєвом підірвали міст разом із російським танком

Влада повідомляє про вибух мосту під Миколаєвом / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаївській області продовжується наступ військ РФ. ВСУ довелося підірвати міст разом із танком.
Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
"Біля Миколаєва підірвали міст разом з російським танком", – написав він.
Наші військові підірвали міст у Баришівці
Українські захисники запобігли просуванню ворожої колони в районі смт Баришівка Київської області. Для цього мусили підірвати міст. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Шляхи відходу росіянам перекрили. Почалося знищення росіян з повітря", – написав він у себе в Telegram.
Геращенко додав, що колона російської техніки зупинилася також у Катюжанці під Києвом. Загарбники не мають пального та боєприпасів, а солдати, які служать у війську країни-агресора, готові здатися в полон.