Під Одесою автобус зіткнувся з фурою: є загиблі і постраждалі

Подробиці ДТП встановлюються. Колаж "Сегодня"

На трасі Київ – Одеса увечері 9 жовтня сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки.

Про це повідомляється на сайті ГУНП Одеської області.

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Подробиці ДТП

Аварія сталася в районі села Холодна Балка. В результаті зіткнення загинули двоє людей і ще шестеро постраждали. Травмованих госпіталізовано.

Попередньо, водій вантажівки MAN рухався в бік столиці і допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який був перед ним.

Telegram-канал "Х *** я Одеса" уточнює, що мова йде про автобус №51, який слідував маршрутом Одеса – Холодна Балка. На місці працюють правоохоронці, водія вантажівки затримали. Рух по даній ділянці траси обмежений.

Найчастіші причини ДТП

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом у стані сп'яніння.

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