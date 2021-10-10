Під Одесою автобус зіткнувся з фурою: є загиблі і постраждалі

Подробиці ДТП встановлюються. Колаж "Сегодня"
На трасі Київ – Одеса увечері 9 жовтня сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки.
Про це повідомляється на сайті ГУНП Одеської області.
Подробиці ДТП
- Аварія сталася в районі села Холодна Балка. В результаті зіткнення загинули двоє людей і ще шестеро постраждали. Травмованих госпіталізовано.
- Попередньо, водій вантажівки MAN рухався в бік столиці і допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який був перед ним.
- Telegram-канал "Х *** я Одеса" уточнює, що мова йде про автобус №51, який слідував маршрутом Одеса – Холодна Балка. На місці працюють правоохоронці, водія вантажівки затримали. Рух по даній ділянці траси обмежений.
Найчастіші причини ДТП
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом у стані сп'яніння.
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