Під Одесою напали на депутата з Херсонської області: він у тяжкому стані (фото)

Під Одесою напали на депутата. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одеській області напали на депутата із Херсонської області. Наразі чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, за його життя борються лікарі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Одеській області.

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Деталі нападу

Як стало відомо, НП сталася увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі.

Невідомі зупинили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напавши на нього та дружину, яка була за кермом.

Як пише "Думська", чоловікові роздробили колінні суглоби. За даними джерела, постраждав депутат Мирненської ОТГ, великий аграрій.

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У якому стані депутат?

Наразі чоловіка госпіталізовано у важкому стані, за його життя борються лікарі.

Відкрито кримінальне провадження

У поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження у с. 1 ст. 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження). Крім того, встановлюються особи, які причетні до злочину.

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Як розповіли "Сьогодні" в поліції, депутат госпіталізований і перебуває у тяжкому стані.

"Під час нападу на цю подружню пару, за попередньою інформацією, використовувалася зброя. Особи нападників встановлюються, як і їхні мотиви", – повідомили нам у поліції Одеської області.

Подібні НП

У місті Чорноморськ невідомі напали на депутата місцевої міськради. Зловмисник чекав на свою жертву біля ліфта в його будинку.

Також правоохоронці Харківської області затримали групу зловмисників. Вони організували на замовлення третіх осіб 12 підривів і підпалів аптек, а також брали участь у нападі на депутата облради і главу правління антикорупційного центру Дмитра Булаха.

Крім того, у Києві озброєний чоловік увірвався до приймальні депутата міської ради. Він розбив скло вхідних дверей і забризкав з балончика таблички.

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